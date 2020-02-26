Штаб ООС сообщил о пяти обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся в районе Талаковки, Песок, Новомихайловки, Красногоровки, Катериновки.



С началом текущих суток боевики выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки — потерь нет, добавили в штабе.