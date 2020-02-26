В Донецке один человек погиб и четверо пострадали после столкновения ВАЗа с автобусом

Один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожной аварии в Донецке 25 февраля. Об этом сегодня сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ-203. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ивана Ткаченко у пассажирской остановки «Универсальная» в Ленинском районе города.



Погибший и пострадавший находились в легковом автомобиле.



Спасатели извлекли из деформированной машины двух пострадавших: 1991 и 1982 годов рождения, а также тело погибшего. Пострадавшие были госпитализированы.



В соцсетях были опубликованы фотографии с места аварии.