Зеленский назначил замглавы Минздрава заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.



До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.



Как свидетельствует декларация Соловьева, поданная на должность замсекретаря СНБО, ранее он работал в «Высшем учебном заведении «Межрегиональная академия управления персоналом», и в 2018 году получил заработную плату в размере 44721 гривен.



По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был главой правления общественного союза «Украинская медико-фармацевтическая ассоциация», а также занимался частным бизнесом — как частный предприниматель в 2018 году получил доход в 4,8 миллиона гривен.