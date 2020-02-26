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Зеленский назначил замглавы Минздрава заместителем секретаря СНБО

26 февраля 2020, 10:44

Зеленский назначил замглавы Минздрава заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До этого Соловьев занимал должность заместителя министра здравоохранения.

Как свидетельствует декларация Соловьева, поданная на должность замсекретаря СНБО, ранее он работал в «Высшем учебном заведении «Межрегиональная академия управления персоналом», и в 2018 году получил заработную плату в размере 44721 гривен.

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П.Л. Шупика, был главой правления общественного союза «Украинская медико-фармацевтическая ассоциация», а также занимался частным бизнесом — как частный предприниматель в 2018 году получил доход в 4,8 миллиона гривен.

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