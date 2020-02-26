В Донецкой области задержали подозреваемого в сотрудничестве с боевиками

В Донецкой области нацгвардейцы задержали мужчину, которого подозревают в содействии с боевиками. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Подозреваемого задержали на блокпосту возле Волновахи во время проверки остановленного автобуса Новотроицкое — Мариуполь.



Выяснилось, что в автобусе был пассажир, который находится в международном розыске.



«Во время осмотра граждан и установления личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (участие в незаконных вооруженных формированиях)», — говорится в сообщении.



Его задержали и передали правоохранителям.