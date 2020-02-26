Суд в России приговорил к 4 годам колонии украинца Пирожка по делу «Правого сектора»

Суд приговорил к четырем годам колонии гражданина Украины Игоря Пирожка по делу «Правого сектора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области.



51-летний украинец объявлен виновным по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней). В качестве дополнительного наказания, заявляют в УФСБ, Пирожку «ограничено право пользования интернетом и администрирования групп» в течение 3 лет.



Согласно фабуле дела, в 2014 году в Украина Пирожок под псевдонимом Роман Чирка вступил в «Правый сектор» и организовал отряд «Хорти», который занимался оказанием помощи украинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе».



В «Правом секторе» заявляли, что исключили Пирожка из организации.



«Игорь Пирожок в 2014-м действительно участвовал в деятельности "Правого сектора". Однако вскоре в процессе чистки рядов мы от него избавились из-за того, что он преследовал свои цели», — сообщил изданию «Факты» администратор штаба Житомирской областной организации ПС Алексей Мозголик.



По данным ФСБ, в январе 2018 года Пирожок приехал в московский регион, чтобы заняться увеличением численности членов «Правого сектора». Он попытался вовлечь в деятельность организации двух человек, но не отказались вступать в нее и сообщили о действиях Пирожка в правоохранительные органы.



Пирожок признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).