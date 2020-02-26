Пристайко анонсировал встречу глав МИД «нормандской четверки» через месяц

Встреча министров иностранных стран «нормандского формата» планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге, передает «РБК-Украина».



«Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в нормандском формате. Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече», — сказал Пристайко.



Глава МИД Украины добавил, что Киев и Москва отмечают отсутствие прогресса в выполнении договоренностей лидеров «нормандской четверки» по Донбассу, достигнутых в Париже.

Предыдущая встреча глав «нормандской четверки» (Украины, Франции, Германии и России) состоялась 9 декабря в Париже. Следующая встреча должна состояться в апреле в Берлине.