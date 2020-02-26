Студентам на линии соприкосновения будут выплачивать социальную стипендию

Кабинет министров Украины принял решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.



Отмечается, что размер стипендии составляет:



— для студентов учреждений профессионального перед высшими образования — 890 гривен;

— для студентов высших учебных заведений — 1180 гривен;

— для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — 2360 гривен.



Он также напомнил, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.