В Кремле возразили Суркову по поводу принуждения Украины и новых сроков Путина

Россия не принуждает к «братским отношениям» никакие страны, в том числе Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Так он ответил на слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова, назвавшего единственно эффективным методом выстраивания отношений с Украиной «принуждение к братским отношениям».



По словам Пескова, Россия ведет лишь «последовательную политику», которая направлена на содействие выполнению Минских договоренностей.



Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова Суркова, который допустил обнуление президентских сроков при изменении российской Конституции.



«Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов», — сказал Песков. Он напомнил, что Сурков, ушедший в отставку в феврале, уже не является сотрудником администрации президента РФ или другой организации.



На вопрос, расходились ли взгляды Суркова с позицией Кремля по вопросам ситуации в Украине во время его работы в администрации президента, Песков подчеркнул: «Вы не можете работать в Кремле и иметь позицию, отдельную от того, что устанавливается президентом РФ, это просто невозможно».

Читайте также: Сурков объяснил уход из Кремля