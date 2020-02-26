У эвакуированных из Китая в Новые Санжары коронавирус не обнаружен

У людей, которые были эвакуированы из Китая и находятся на обсервации в Новых Санжарах, коронавирус не обнаружен. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который сегодня был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом.



«Мы имеем первые результаты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, они негативные», — сказал Ляшко во время брифинга в правительстве.



Эти люди в обсервации уже находятся седьмые сутки из 14 необходимых.



Ляшко уточнил, что в Украине не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом.

20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя, где произошла эпидемия коронавируса. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. МВД готовит подозрения и админпротоколы.