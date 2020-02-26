Пристайко: Есть люди, которые видели весь процесс сбития МН17

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что у следствия есть свидетели всего процесса в деле о сбитом на Донбассе в 2014 году «Боинге» малайзийских авиалиний МН17. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума «Age of Crimea 2020 — Время Крыма».



«Действительно, есть люди, которые охраняли место падения, есть люди, которые видели запуск, те люди, которые участвовали во всем процессе подготовки, перевозке и проведении стрельб по самолету», — сказал он.



По словам Пристайко, сейчас с ними работает следствие, частично в Украине, частично в Нидерландах.



Однако он отказался раскрывать фамилии этих людей до 9 марта, когда состоится первое заседание суда.



Ранее сообщалось, что личности 13 свидетелей в деле о сбитом«Боинге» малайзийских авиалиний МН17 будут сохранены в тайне, потому что их здоровье и безопасность находятся под угрозой.