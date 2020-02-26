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В «Слуге народа» обещают 10-15% «старых лиц» на местных выборах в Луганской области

26 февраля 2020, 15:23

В «Слуге народа» обещают 10-15% «старых лиц» на местных выборах в Луганской области

От партии «Слуга народа» в Луганской области будут баллотироваться не больше 10-15% кандидатов, которые ранее уже занимали должности в местных советах или исполкомах. Об этом в интервью «Вестям» заявил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Ткаченко, который был назначен «политическим ответственным» за Луганскую область от СН.

Ткаченко отметил, что вообще не брал бы бывших депутатов, действуя по примеру фракции «Слуги народа» в Верховной Раде. «Но у нас мало кандидатов, их сложно найти. Понятно, что для них будет установлена некая планка. Максимальная, насколько можно взять... Но я не думаю, что кто-то будет меня осуждать, если я скажу, что будем стараться найти людей, которые не были депутатами, мэрами или замами мэров», — добавил он.

Депутат также сообщил, что руководство партии еще готовит «портрет» и критерии отбора будущих кандидатов на местных выборах и к середине марта они появятся.

По словам Ткаченко, на сегодня актив «Слуги народа» в Луганской области — порядка 100 человек. «Это постоянные люди, с которыми постоянная связь. Они готовятся к местным выборам. А если включать и волонтеров, и тех кто хотел идти с нами на местные выборы — так это около 300 человек», — добавил он.

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