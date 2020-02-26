Украина считает пропавшими без вести в Крыму и на Донбассе до 500 человек

В аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе или в РФ пропали без вести до 500 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на полях форума «Age of Crimea».



«Мы считаем, где-то до 500 людей, которые исчезли без вести... Именно потому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к пребольшому сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи», — сказал он.



Министр уточнил, что эта цифра касается всех, кто находится на территории оккупированного Крыма, на оккупированной части Украины и тех, кто находится в тюрьмах РФ.



По его словам, все эти группы принимаются к рассмотрению на будущий обмен удерживаемыми лицами.