Кремль пока не приглашал Зеленского на парад 9 мая

Кремль пока не направлял приглашение на празднование 75-летия со Дня победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва приглашать Зеленского на празднование.



В конце января Зеленский не ответил на вопрос российского телеканала, поедет ли 9 мая в Москву.

В Кремле сообщали, что пригласят Владимира Зеленского на торжества по случаю 75-летия победы. Участие в мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры Беларуси, Болгарии, Армении, Казахстана, Сербии, Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы.