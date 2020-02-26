Пристайко не увидел изменений политики России в отношении Украины после ухода Суркова

Глава МИД Вадим Пристайко не видит изменений политики России в отношении Украины после увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал группировки «ДНР» и «ЛНР».
«Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать», — сказал Пристайко на брифинге в Киеве.
Глава МИД допустил, что нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом Дмитрия Козака, который стал замглавы администрации президента РФ и отвечает за украинское направление.
Читайте также:Сурков объяснил уход из Кремля
18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. О решении Суркова уйти в отставку стало известно 25 января.
11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.
24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».
Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.
Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.