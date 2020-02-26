Пристайко не увидел изменений политики России в отношении Украины после ухода Суркова

Глава МИД Вадим Пристайко не видит изменений политики России в отношении Украины после увольнения помощника президента РФ Владислава Суркова, который курировал группировки «ДНР» и «ЛНР».



«Я не наблюдаю изменения команды до сих пор. Действительно Сурков ушел, но даже те люди, которые постоянно участвовали в Минских переговорах и приезжали с Сурковым, продолжают приезжать», — сказал Пристайко на брифинге в Киеве.



Глава МИД допустил, что нужно время, чтобы понять, как изменится политика с приходом Дмитрия

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