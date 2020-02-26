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Лавров: России неизвестно о возможной встрече глав МИД «нормандской четверки»

26 февраля 2020, 16:15

Лавров: России неизвестно о возможной встрече глав МИД «нормандской четверки»

Россия не получала от кого-либо информации о планах провести встречу глав МИД «нормандской четверки» за месяц до саммита. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я не слышал, кроме как от вас, что планируется через месяц встреча министров нормандского формата», — сказал глава МИД РФ.

«Относительно встреч министров нормандского формата мы слышим очень много объявлений. И по Украине, и по сирийским делам объявляются даты, уровень. Для нас это, откровенно говоря, новость», — добавил глава МИД РФ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны «нормандской четверки» планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел за месяц до саммита.

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