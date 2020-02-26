В Донецке обнаружили пьяных водителей маршруток. И с купленными правами

Некоторые водители маршруток в Донецке садятся за руль в алкогольном и наркотическом состоянии, а также с купленными в интернете правами. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной боевикам администрации Донецка.



Отмечается, что в состоянии опьянения управляли маршрутным автобусом два перевозчика, трое — без водительского удостоверения.



Также было обнаружено, что один водитель управлял автобусом с поддельным водительским удостоверением, 11 — управления без лицензионной карточки.



Кроме этого, 140 автобусов и микроавтобусов имели технические неисправности.



Ранее сообщалось, что в 2019 году почти половина маршрутных автобусов Донецка не соответствуют требованиям правил дорожного движения и на сегодняшний день «уже выработали свой потенциал».