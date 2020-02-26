В Минске обсудили провокацию боевиков на Донбассе. Украина требует от России режима «тишины»

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров в Минске 26 февраля подняла перед Россией вопрос прекращения огня. Украинская сторона напомнила о провокации, которую совершили незаконные вооруженные формирования 18 февраля в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания.



Украина призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста.



«Еще раз подчеркиваю: без выполнения безопасности составляющей Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей», - приводит пресс-служба слова Кучмы.

Незаконные вооруженные формирования минимум 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала суток. Почти все обстрелы были в Луганской области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения.