Аваков назвал Суркова «шавкой» после слов об Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал высказывания экс-помощника президента России Владислава Суркова. На своей странице в Twitter Аваков назвал Суркова «отставным шовинистом».



«Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста», - написал министр внутренних дел.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал первое интервью после ухода из Кремля, где занимался вопросами Украины и курировал группировки «ДНР»/«ЛНР».



Сурков заявил, что «Украины нет. Есть украинство». Он считает это «специфическим расстройством умов».