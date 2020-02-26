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ОБСЕ: Вопрос разведения сил на Донбассе требует доработки

26 февраля 2020, 20:57

ОБСЕ: Вопрос разведения сил на Донбассе требует доработки

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», - сказала Грау на брифинге в Минске 26 февраля по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

Она подчеркнула, что прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. «Поэтому события последних дней не могут не тревожить», - добавила Грау.

По итогам заседания ТКГ спецпредставитель ОБСЕ заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе требует доработки.

«Наряду с общей ситуацией безопасности в зоне конфликта, в центре внимания рабочей группы по безопасности сегодня был вопрос, связанный с определением дополнительных участков разведения сил и средств. Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу. Однако он еще требует доработки», - сказала Грау.

По ее словам, на заседании ТКГ также были также затронуты вопросы противоминной деятельности. При этом Грау напомнила, что «главной причиной гражданских жертв, а в этом году это восемь человек из 14, остаются мины».

Спецпредставитель ОБСЕ добавила, что гуманитарная группа обсудила вопросы обмена удерживаемых лиц, обеспечение эффективного поиска пропавших без вести и возможности открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

«Экономическая рабочая группа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, политическая группа обсуждала вопросы особого статуса ОРДО И ОРЛО, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство», - сказала Грау.

Она также сообщила, что следующее заседание ТКГ состоится 11 марта.

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