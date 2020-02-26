СБУ: Две жительницы Сумщины и Донетчины агитировали в сети за «Новороссию»

В Донецкой и Сумской областях сотрудники СБУ задержали двух жительниц, которые распространяли сепаратистский контент в поддержку группировок «Л-ДНР» разоблачили пропагандистскую, которая действовала в интересах так называемой «ДНР».



По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала подобный контент на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей. Жительница Конотопа Сумской области в соцсетях агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания «Сумской народной республики».



«В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны», - отметили в пресс-центре СБУ.