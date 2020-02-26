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Заявления Суркова и новый арест в Луганске. Главное за день

26 февраля 2020, 23:41

Заявления Суркова и новый арест в Луганске. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 26 февраля, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

Президент Владимир Зеленский заверил, что аннексированный Россией Крым не станет «ценой для мира» на Донбассе и в Украине.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал первое интервью после ухода из Кремля, где занимался вопросами Украины и курировал группировки «Л-ДНР». Он заявил, что «Украины нет. Есть украинство». Также Сурков объяснил свою отставку «изменением контекста». Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал эти высказывания экс-помощника президента России. Глава МИД Вадим Пристайко не видит изменений политики России в отношении Украины после увольнения Суркова. Россия не принуждает к «братским отношениям» никакие страны, в том числе Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау призвала стороны конфликта на Донбассе соблюдать режим прекращения огня. По итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе спецпредставитель ОБСЕ заявила, что вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств в зоне конфликта в Донбассе требует доработки.

Украинская сторона ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе во время переговоров в Минске 26 февраля подняла перед Россией вопрос прекращения огня. Гуманитарная подгруппа ТКГ в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавируса.

Встреча министров иностранных стран «нормандского формата» планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Россия не получала от кого-либо информации о планах провести встречу глав МИД «нормандской четверки» за месяц до саммита. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Украинская власть по-прежнему допускает возможность реализации так называемого плана «Б» по Донбассу, заявил Пристайко.

Общество

Один человек погиб и четверо пострадали в результате дорожной аварии в Донецке.

В подконтрольной боевикам администрации Донецка сообщили, что по итогам проверки водителей маршруток выяснилось, что некоторые из них садятся за руль в алкогольном и наркотическом состоянии, а также с купленными в интернете правами.

Права человека

Так называемый верховный суд «ЛНР» приговорил сотрудника одного из луганских вузов к 12 годам лишения свободы за «сотрудничество со Службой безопасности Украины».

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