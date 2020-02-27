На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, а двое пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранения и еще один боевое поражение.



По данным штаба, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции ВСУ у населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, подытожили в штабе ООС.