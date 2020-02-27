Глава Минобороны прокомментировал информацию о возможной отставке

Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua заявил, что ничего не знает о своей возможной отставке с должности.



«У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так», — ответил он на вопрос, собираются ли его уволить.



По словам Загороднюка, слухи о его увольнении из правительства ходят с прошлого года, сейчас они активизировались.



«Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку», — добавил глава Минобороны.



На уточняющий вопрос о том, что отставка может быть связана с переформатированием правительства и невыполнением положений гособоронзаказа, Загороднюк подчеркнул, что это несвязанные вещи.