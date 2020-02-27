Минобороны устраивают Минские соглашения в аспекте безопасности

Министерство обороны считает Минские договоренности подходящим для урегулирования конфликта договором. Об этом заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.



Он отметил, что «Минск» направлен на возврат отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины.



«С точки зрения безопасности, "Минские соглашения" нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск», — сказал министр.



В интервью «Голосу Америки» от 20 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о планах Киева убедить участников Трехсторонней контактной группы пересмотреть Минские соглашения. О том, что Украина пересмотрит формат договоренностей по Донбассу в случае провала «Минска» неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский.