Под Волновахой нашли схрон с боеприпасами

Под Волновахой Донецкой области военнослужащие обнаружили схрон с вооружением, предположительно оставленным для проведения диверсий. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Отмечается, что схрон находился в лесной зоне между железной дорогой и центральной районной больницей.



В тайнике с оружием нашли два выстрела РПГ-26, один выстрел РПГ-22, одиннадцать гранат РГД-5, одну граната Ф-1, сигнальную мину, патроны 5.45 (192 штуки), ПМ 9мм (2 штуки ), 7.62 / 39 (1 штука).



Боеприпасы были изъяты и переданы на хранение в инженерное подразделение Вооруженных Сил Украины.



На данный момент устанавливаются причастные к обустройству места незаконного тайника. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.