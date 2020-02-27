В России задержали четырех украинцев по подозрению в наркоторговле

Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание российскими правоохранительными органами четырех украинцев по подозрению в совершении уголовного преступления. Об этом говорится в ответе МИД на запрос «Интерфакс-Украина».



В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах и обеспечены адвокатской защитой, добавили в МИД.



Посольством Украины в России направило ноту в МИД РФ о предоставлении дополнительной информации по упомянутому делу.



Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о том, что правоохранители ликвидировали во Владимирской области РФ нарколабораторию, изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали в том числе четырех украинцев, которые занимались их изготовлением.