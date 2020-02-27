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Украинку будут судить за попытку незаконно оформить россиянину паспорт Украины

27 февраля 2020, 11:05

Украинку будут судить за попытку незаконно оформить россиянину паспорт Украины

Военная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении гражданки, которая за взятку пыталась оформить украинский паспорт гражданину России. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По версии следствия, женщина обвиняется в том, что по предварительному сговору с двумя гражданами России в августе и ноябре 2019 передала взятку работнику правоохранительного органа с целью воздействия на принятие решения чиновниками Государственной миграционной службы Украины для незаконного оформления и выдачи россиянину украинского паспорта с вымышленными персональными данными.

Такие «услуги» правоохранителя подозреваемые оценили в 1 миллион российских рублей, что по официальному курсу НБУ составляло 390 тысяч гривен.

После передачи части взятки в сумме 800 тысяч рублей (более 300 тысяч гривен) указанных лиц задержали. Женщине инкриминировали незаконное завладение паспортами граждан Украины и злоупотреблении влиянием (часть 2 статьи 28 часть 3 статьи 357 и часть 2 статьи 28 часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса).

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Материалы досудебного расследования в отношении граждан России были выделены в отдельное производство для проверки их причастности к разведывательно-подрывной деятельности.

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