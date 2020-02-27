Кулеба: Украина может вступить в НАТО, несмотря на оккупацию

Украина может присоединиться к НАТО даже несмотря на то, что часть ее территорий оккупирована, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.



«Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», — написал он в Twitter во время часа ответов на вопросы.



В интервью LB.ua от 26 февраля министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что курс на вступление в НАТО будет прописан как стратегическая цель в Стратегии военной безопасности Украины.



С осени 2017 года Венгрия блокирует участие Украины в мероприятиях НАТО из-за конфликта, вызванного языковой статьей в законе «Об образовании».