«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки

В неподконтрольной украинским властям Макеевке «прокуратура» при группировке «ДНР» выявила нарушения в организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях города. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ДНР».



В частности, установлено, что примерное двухнедельное меню для учеников льготной категории не было согласовано с санитарно-эпидемиологической службой. Также не было разраотано такое меню для учеников 5-11 классов, которые питаются за счет родительской оплаты.



Вместе с тем, в большинстве общеобразовательных учреждений Макеевки в связи с новой формой питания и долгим процессом открытия счетов по учету внебюджетных средств ученики 5-11 классов не льготной категории с 13 января и на момент проведения проверки горячим питанием вообще не обеспечивались.



Еще проверкой установлено, что в буфетах многих школ кормят продукцией трех ФЛП, которые работают без согласования с санитарно-эпидемиологической станцией, а также без заключения договоров с администрациями образовательных учреждений.



Также, поставщиками в нарушение норм питания в большинтсво школ были завезены кондитерские изделия, содержащие ароматизаторы, красители, усилители вкуса, а также завезли томатную пасту с консервантами. Кроме того, в одной из школ в столовой не оказалось стульев и ученики там едят стоя.



По результатам проверки «прокуратурой» внесено одно представление на имя «главы администрации города», 25 представлений в адрес директоров общеобразовательных учреждений Макеевки и 13 постановлений о возбуждении «производства об административном правонарушении».



Проверки проводились в школах № 2, 8, 15, 16, 20, 29, 34, 36, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 53, 56, 59, 64, 72, 86, 93, Лицей №1 «Лидер».

В начале года о проблемах со школьным питанием в Макеевке сообщал местный блогер Александр Болотин. В «министерстве информации ДНР» эти проблемы отрицали. В итоге Болотина задержало «МВД ДНР» по обвинению в «публичном разжигании ненависти и вражды».