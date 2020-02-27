ГБР открыло дело о возможном давлении Байдена на Шокина

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий, передает «Интерфакс-Украина».



«ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения », - сказал он.



Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

Сын Джо Байдена Хантер работал в украинской газодобывающей компании Burisma. В октябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что ведомство проводит аудит около 15 дел, касающихся компании Burisma.



В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским в июле этого года Дональд Трамп упоминал о делах, где фигурировал Хантер Байден. Согласно стенограмме Белого дома, Трамп попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа. 3 февраля Сенат США признал Трампа невиновным: 52 сенатора проголосовали в поддержку президента США против 48-ми сенаторов, считавших его виновным.