«Голос» представил свой план деоккупации Крыма и Донбасса

Партия «Голос» презентовала собственную стратегию «холодной деоккупации» аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса. Об этом передает «Украинская правда».



План под названием «Голос разума: стратегия холодной деоккупации оккупированных районов Донбасса и Крыма» представили сегодня в Киеве. Его содержание не является итоговым и должно обсуждаться, отметил лидер партии, нардеп Святослав Вакарчук.



«Сегодняшний наш план — это, на самом деле, план для обсуждения, многое в нем можно менять... Мы предлагаем мир на украинских условиях», — сказал он.



«Мы назвали его "План холодной деоккупации". "Холодной", потому что надеемся — не уверены, но надеемся — что именно таким способом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме... И Донбасс, и Крым — это неотъемлемые территория Украины. И мы не имеем права разменивать их друг на друга», — отметил нардеп.



Вакарчук также раскритиковал Минские договоренности, заявив, что они убивают украинцев, создают иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет.



Издание приводит перечисление общих этапов, предусмотренных планом «Голоса»:



— Прекращение огня на всей «линии фронта» (разграничения) — не менее 6 месяцев, желательно года;



— Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия,



— Начало разоружения;



— Создание условий для деоккупации;



— Начало деоккупации и временная международная администрация;



— Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;



— Первые выборы на освобожденных территориях;



— Возвращение Крыма.



Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.