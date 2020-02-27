Обстрел Попасной квалифицировали как нарушение обычаев ведения войны

Прокуратура расследует обстрел Попасной 18 февраля как нарушение законов и обычаев ведения войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Следствие отмечает, что боевики нарушили нормы международного гуманитарного права, применив запрещенное вооружение при обстреле городского кладбища на окраине Попасной. Огонь велся из ствольной артиллерии калибра 122 мм.



«В ходе осмотра эпицентра обстрелов прокуроры зафиксировали три воронки от снарядов диаметром 2 м 80 см, 2 м 50 см и 2 м 60 см, многочисленные повреждения надгробных памятников, крестов и оград для могил», — говорится в сообщении.



Следствие ведется по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).