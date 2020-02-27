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Власти Луганщины рассказали, как борются с угрозой коронавируса

27 февраля 2020, 15:41

Власти Луганщины рассказали, как борются с угрозой коронавируса

В Луганской области уже закуплено 12 боксов, куда смогут поместить людей на карантин, в случае выявления у них коронавируса или подозрения на него. Об этом было объявлено во время совещания в Луганской облгосадминистрации, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».

Глава области Сергей Гайдай передал пограничникам три термометра с тепловизором и пообещал, что завтра будет еще семь. Он заверил, что случаев инфицирования опасным заболеванием на территории области на сегодня не зафиксировано, но уже на четырех пунктах пропуска измеряют температуру. Речь о «Станице Луганской» на линии соприкосновения, а также о «Танюшевке», «Просяном» и «Меловом» на границе с Россией.

«Там, где есть пункты пропуска и люди приходят из Российской Федерации, будут стоять кареты скорой помощи. Сейчас проведут собеседования с врачами, потому что мы хотим, чтобы врачи добровольно согласились дежурить и в случае выявления заболевших были готовы приехать», — отметил Гайдай.

Также глава ЛугОГА рассказал, что сейчас есть нехватка защитных костюмов как на территории области, так и во всей Украине. Люди массово скупают костюмы и халаты, потом перепродают это в интернете по завышенным ценам.

«Они одноразовые, их нужно очень много и, к сожалению, в области их нет. Поэтому я сегодня звонил своему товарищу в Киев, он — владелец крупной сети, один из монополистов на рынке продажи медицинского оборудования. Он сказал, что это действительно проблема, нет защитных костюмов, но для нашего региона он постарается найти хотя бы 20-30 единиц», — подчеркнул Гайдай.

Сегодня во время встречи с представителями различных структур в облгосадминистрации также обсуждались варианты, куда можно поместить людей на обсервацию в Луганской области. Эта информация осталась в закрытом доступе. Сергей Гайдай добавил, что на выходных будет встреча с представителями штаба ООС, на ней обсудят возможные превентивные меры на передовой.

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В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-19.

26 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждались меры по недопущению проникновения коронавируса.

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