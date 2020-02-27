Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине

Москва не намерена прекращать агрессию в Украине, а убедить ее в обратном могут только успешные реформы Киева. Такое мнение высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Укринформу».



«Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация», — считает он.



«Из-за этого все остальные шаги по укреплению Украины — в демократической, политической, экономической сферах, относительно построения прочного, жизнеспособного и безопасного общества — это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины — не стоит того», — убежден он.



По мнению Волкера, на данный момент Украина находится в «подвешенном» положении из-за соперничества Франции и Германии за лидерство в Европейском Союзе, а также ослаблении роли США в урегулировании конфликта. Как следствие, считает экс-переговорщик, это может привести к снижению давления на РФ.



«Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев — ред.) мы увидим возобновление участия Соединенных Штатов и их поддержку в этом процессе Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие», — отметил дипломат.



Волкер подчеркнул, что поддержка Вашингтона должна выражаться в усилении санкций, «четкой позиции относительно ответственности России за все — в том числе ее руководство сепаратистскими группировками и привлечение собственных вооруженных сил», а также в увеличении оборонной помощи Киеву.