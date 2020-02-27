Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине

27 февраля 2020, 16:31

Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине

Москва не намерена прекращать агрессию в Украине, а убедить ее в обратном могут только успешные реформы Киева. Такое мнение высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Укринформу».

«Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация», — считает он.

«Из-за этого все остальные шаги по укреплению Украины — в демократической, политической, экономической сферах, относительно построения прочного, жизнеспособного и безопасного общества — это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины — не стоит того», — убежден он.

По мнению Волкера, на данный момент Украина находится в «подвешенном» положении из-за соперничества Франции и Германии за лидерство в Европейском Союзе, а также ослаблении роли США в урегулировании конфликта. Как следствие, считает экс-переговорщик, это может привести к снижению давления на РФ.

«Впрочем, надеюсь, что после визита госсекретаря Помпео (в Киев — ред.) мы увидим возобновление участия Соединенных Штатов и их поддержку в этом процессе Украины. По моему мнению, это поможет компенсировать равновесие», — отметил дипломат.

Волкер подчеркнул, что поддержка Вашингтона должна выражаться в усилении санкций, «четкой позиции относительно ответственности России за все — в том числе ее руководство сепаратистскими группировками и привлечение собственных вооруженных сил», а также в увеличении оборонной помощи Киеву.

Еще по теме

Люди
Курт Волкер

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
10:47
Красный Крест направил 175 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс
09:05
Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час
08:12
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали
23:41
Заявления Суркова и новый арест в Луганске. Главное за день
17:09
В Донецке обнаружили пьяных водителей маршруток. И с купленными правами
12:36
«ЛНР» посадила в тюрьму на 12 лет работника луганского вуза за «сотрудничество с СБУ»
10:22
В Донецке один человек погиб и четверо пострадали после столкновения ВАЗа с автобусом
23:33
Проблемы с медиа «ДНР» и российские паспорта у жителей Донецка. Главное за день
14:27
Беспилотник ОБСЕ трижды глушили над неподконтрольной Луганщиной
12:37
«ДНР» отказалась от бумажной версии газеты
09:14
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Золотом-5 и Александровке
все новости
18:35
Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
17:01
Мариуполец избил двоих полицейских из-за админпротокола
16:31
Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине
15:56
Суд перенес заседание по делу Штепы на 23 марта
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
15:41
Власти Луганщины рассказали, как борются с угрозой коронавируса
14:34
Обстрел Попасной квалифицировали как нарушение обычаев ведения войны
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
13:23
«Голос» представил свой план деоккупации Крыма и Донбасса
12:29
Суд закрыл уголовные дела против экс-депутатов от «Оппоблока» Вилкула и Колесникова
12:15
ГБР открыло дело о возможном давлении Байдена на Шокина
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
11:17
Кулеба: Украина может вступить в НАТО, несмотря на оккупацию
11:05
Украинку будут судить за попытку незаконно оформить россиянину паспорт Украины
все новости
ВИДЕО
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция