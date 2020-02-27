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Суд перенес заседание по делу Штепы на 23 марта

27 февраля 2020, 15:56

Суд перенес заседание по делу Штепы на 23 марта

Назначенное на четверг заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, не состоялось. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил адвокат Александр Шадрин.

«Заседания не было в связи с неявкой прокуроров. Оба прокурора решили уйти в отпуск», — отметил он.

Следующее заседание назначено на 23 марта.

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Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.

В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».

21 ноября этого года рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. Этим займется Орджоникидзевский районный суд Харькова.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения. Прокуратура снова просит взять Штепу под домашний арест.

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