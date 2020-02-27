Мариуполец избил двоих полицейских из-за админпротокола

Житель Мариуполя избил двоих полицейских после двух неудачных попыток побега из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



33-летний водитель автомобиля «Фиат» пытался скрыться от правоохранителей, которые требовали остановиться за нарушение ПДД. После преследования полицейским удалось остановить нарушителя, однако мужчина вновь пытался скрыться уже побегом.



Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола он нанес 20-летнему рядовому полиции и 35-летнему старшему лейтенанту телесные повреждения, также начал бить служебный автомобиль правоохранителей.



Водитель задержан, его доставили в Приморское отделение полиции.



В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

