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Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом

27 февраля 2020, 18:35

Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом

Медучреждения Донецкой области обеспечат оборудованием в связи с угрозой коронавируса. Об этом заявил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает «Донеччина TV».

«Оборудование, которое придет, будет установлено в двух инфекционных больницах — Константиновке и Мирнограде, а также в инфекционных отделениях в Мариуполе, Селидово, Волновахе, в детской областной больнице Славянска, а также Краматорска, Курахово», — сказал он.

Также в области создана специальная комиссия, завезены медикаменты и средства защиты, разрабатывается план противоэпидемических средств.

В случае эпидемии коронавируса в регионе определили госпитальные базы — одна из них Константиновская областная инфекционная больница.

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