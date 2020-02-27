Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом

Медучреждения Донецкой области обеспечат оборудованием в связи с угрозой коронавируса. Об этом заявил заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает «Донеччина TV».



«Оборудование, которое придет, будет установлено в двух инфекционных больницах — Константиновке и Мирнограде, а также в инфекционных отделениях в Мариуполе, Селидово, Волновахе, в детской областной больнице Славянска, а также Краматорска, Курахово», — сказал он.



Также в области создана специальная комиссия, завезены медикаменты и средства защиты, разрабатывается план противоэпидемических средств.



В случае эпидемии коронавируса в регионе определили госпитальные базы — одна из них Константиновская областная инфекционная больница.