​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дом»

Телеканал для временно неподконтрольных территорий будет называться «Дом». Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.



По словам источников, дизайн логотипа нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами — как «Дом» и как «Дім».



Презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00.

12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости.



Позже министр культуры Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года. Его бюджет будет превышать 400 миллионов гривен. Консультантами телеканала стали ведущие «112 Украина» Владимир Полуев и Анна Степанец.