Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 февраля.

Политика

Москва не намерена прекращать агрессию в Украине, а убедить ее в обратном могут только успешные реформы Киева. Такое мнение высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



Министерство обороны считает Минские договоренности подходящим для урегулирования конфликта договором, заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк.



Партия «Голос» презентовала собственную стратегию «холодной деоккупации» аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса как альтернативу Минским договоренностям.



Общество



В группировке «ЛНР» заявили, что граждане, прибывающие на подконтрольную ей территорию из Китая, проходят 14-дневный карантин.



Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы не допустить распространение коронавируса.



Международный комитет Красного Креста направил более 175 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донецкой и Луганской областей.



Боевые действия



В селе Пионерское Луганской области в результате взрыва противопехотной мины погиб местный житель, заявили в группировке «ЛНР».



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