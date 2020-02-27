Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Коронавирус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

27 февраля 2020, 20:46

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 27 февраля.

Политика

Москва не намерена прекращать агрессию в Украине, а убедить ее в обратном могут только успешные реформы Киева. Такое мнение высказал экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Министерство обороны считает Минские договоренности подходящим для урегулирования конфликта договором, заявил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк.

Партия «Голос» презентовала собственную стратегию «холодной деоккупации» аннексированного Крыма и неподконтрольных районов Донбасса как альтернативу Минским договоренностям.

Общество

В группировке «ЛНР» заявили, что граждане, прибывающие на подконтрольную ей территорию из Китая, проходят 14-дневный карантин.

Украинские пограничники начали мерить температуру у пересекающих пункты пропуска на линии соприкосновения, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Международный комитет Красного Креста направил более 175 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донецкой и Луганской областей.

Боевые действия

В селе Пионерское Луганской области в результате взрыва противопехотной мины погиб местный житель, заявили в группировке «ЛНР».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:03
На подконтрольной «ДНР» территории не работают терминалы
20:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:43
​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дом»
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
13:55
На Донбассе начали мерить температуру у пресекающих КПВВ из-за коронавируса
11:52
«ДНР» увидела нарушения в организации питания в школах Макеевки
10:47
Красный Крест направил 175 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольный Донбасс
09:05
Сайт «ЛНР» удалил новость о предложении Пасечника отменить комендантский час
08:12
На Донбассе погиб украинский военный, еще двое пострадали
23:41
Заявления Суркова и новый арест в Луганске. Главное за день
17:09
В Донецке обнаружили пьяных водителей маршруток. И с купленными правами
12:36
«ЛНР» посадила в тюрьму на 12 лет работника луганского вуза за «сотрудничество с СБУ»
10:22
В Донецке один человек погиб и четверо пострадали после столкновения ВАЗа с автобусом
23:33
Проблемы с медиа «ДНР» и российские паспорта у жителей Донецка. Главное за день
все новости
22:55
Организатор и один из участников штурма Луганского погранотряда объявлены в розыск
22:23
На Луганщине военные задержали подозреваемую в причастности к боевикам
21:43
Мокренюк: Экс-пленные получат деньги, если не совершали преступлений
21:03
На подконтрольной «ДНР» территории не работают терминалы
20:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:06
На Донбассе в четверг погиб боец ВСУ, еще один ранен
19:43
​Телеканал для временно оккупированных территорий будет называться «Дом»
18:35
Медучреждения Донетчины готовят к борьбе с коронавирусом
17:34
«ЛНР»: На берегу Северского Донца из-за подрыва на мине погиб мужчина
17:01
Мариуполец избил двоих полицейских из-за админпротокола
16:31
Волкер: Я не верю, что Москва готова завершить войну в Украине
15:56
Суд перенес заседание по делу Штепы на 23 марта
15:42
В «ЛНР» рассказали о карантине для приезжающих из Китая
15:41
Власти Луганщины рассказали, как борются с угрозой коронавируса
14:34
Обстрел Попасной квалифицировали как нарушение обычаев ведения войны
все новости
ВИДЕО
Что смотрит прифронтовой Донбасс после кодирования украинского спутника ►
26 февраля, 17:49
Жизнь в поселке, куда прилетают снаряды. «Поколение Донбасс» ►
26 февраля, 17:14
Киевский план перезагрузки Минских соглашений ►
22 февраля, 22:10

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция