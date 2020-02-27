Освобожденные из плена «Л-ДНР» получат деньги, если не совершали преступлений

Украинцы, которые были освобождены из плена, могут получить 100 тысяч гривен помощи от государства если не совершали преступлений против государственного суверенитета. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.



Он отметил, что все освобожденные проходят комплекс мероприятий.



«Первое — это медицинское и психологическое сопровождение <...> потом начинается работа правоохранителеей. Правоохранители обязательно работают с каждым человеком, допрашивают о фактах, о преступлениях, которые были совершены в отношении этого человека, то где находились, кто задерживал и это разные производства...», — сказал он.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.



В Минвет пообещали, что освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривен на следующей неделе.