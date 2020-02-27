На Луганщине военные задержали подозреваемую в причастности к боевикам

Военные задержали женщину, подозреваемую в причастности к деятельности боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



«Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра», — говорится в сообщении.



Задержанной инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).