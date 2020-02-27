Организатор и один из участников штурма Луганского погранотряда объявлены в розыск

Организатор и один из участников штурма Луганского пограничного отряда в июне 2014 года объявлены в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении организатору и одному из участников преступной группировки, которые совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд», — говорится в сообщении.



По данным следствия, 2 июня 2014 года участники батальона «Леший», который возглавил один из подозреваемых, начали штурм пограничного отряда.



«Вооруженные нападавшие вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки были ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения», — говорится в сообщении.



Также указанным лицам инкриминируется участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260 УК Украины) и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).