Штаб зафиксировал 6 обстрелов на Донбассе

За минувшие суки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся вблизи Новомихайловки, Красногоровки, Старогнатовки, Новотошковского, Орехово.



С начала текущих суток боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли военных у Водяного, отметили в штабе. Там добавили, что за текущие сутки потерь нет.