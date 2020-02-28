За пределами Украины коронавирусом заражены пять украинцев

За пределами Украины количество украинцев, которые были заражены коронавирусом, достигло пяти человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» в четверг вечером.



Он отметил, что это четверо украинцев в Японии, которые были членами экипажа на круизном лайнере Diamond Princes. Также коронавирус диагностировали у украинки, которая находится в итальянском городе Неаполь.



У себя в Facebook Ляшко также сообщил, что все четыре анализа, которые сдали приехавшие из Италии жители Черновиицкой области, дали отрицательный результат.



Главный санитарный врач напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом COVID-19.