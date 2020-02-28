«ЛНР»: У жилого дома найден арсенал взрывчатки

В неподконтрольном украинским властям Хрустальном (Красном Луче) в четверг был обнаружен арсенал взрывчатки недалеко от жилого дома. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Отмечается, что спасателям поступило сообщение от «МГБ» о нахождении взрывоопасных предметов на открытой территории в районе дома № 29 на улице Красногвардейской.



Саперами было установлено, что найденные предметы являются: гранаты РГД-5 в количестве 5 штук, одна граната Ф-1, взрыватели УЗРГМ в количестве 6 штук.



Эти взрывоопасные предметы изъяты сотрудниками «полиции».