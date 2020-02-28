Боевики по-прежнему не пропускают патрули ОБСЕ из-за приказов «командования»

Боевики продолжают препятствовать доступу наблюдателей СММ ОБСЕ к некоторым районам под их контролем. Об этом говорится в последнем отчете миссии.



В двух случаях на блокпосте вблизи Верхнешироковского (бывш. Октябрь) боевики отказали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на «инженернотехнические работы в этом районе».



Находясь там, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост в обоих направлениях.



На блокпосте возле Староласпы боевик вновь отказал патрулю в проезде, ссылаясь на «приказы от командиров». Находясь там, наблюдатели видели, как автомобили проезжали через блокпост.