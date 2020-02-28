Подозреваемому в сепаратизме заммэру Славянска продлили арест

Славянский горрайонный суд продлил домашний арест заместителю мэра Славянска Виктору Воропаеву. Об этом передает «Деловой Славянск».



Воропаеву инкриминируют ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).



27 февраля состоялось очередное судебное заседание в связи с истечением срока меры пресечения. Суд продлил ему домашний арест до 26 апреля. Обвиняемый должен по первому требованию являться в суд в назначенное время, не покидать место проживания без разрешения прокурора или суда, удерживаться от общения со свидетелями.



Представители защиты не согласились с залогом, предложенным представителем обвинения в размере в 300 прожиточных минимумов и подали ходатайство об опросе свидетелей, которые присутствовали на сессии в апреле 2014 года и готовы добровольно свидетельствовать на процессе.



Следующее судебное заседание состоится 10 марта в 11.00