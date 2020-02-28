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Порошенко устроил митинг у здания ГБР перед походом на допрос

28 февраля 2020, 10:31

Порошенко устроил митинг у здания ГБР перед походом на допрос

Пятый президент и лидер партии «Европейская слидарность» пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Этому предшествовало выступление Порошенко на митинге у здания ГБР в его поддержку. В акции принимали участие депутаты «Евросолидарности».

«10 минут назад судья Шевченковского суда [Киева] приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено. Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления», — заявил Порошенко.

Также он в очередной раз заявил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

Адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что его клиента допрашивают по делу о назначении судей, передает «Интерфакс-Украина».

Петр Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах, которые расследует ГБР. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова. Последний раз Порошенко приходил на допрос в ГБР 24 января 2020 года.

В феврале суд разрешил силовой привод Порошенко на допрос.

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