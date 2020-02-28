США в ОБСЕ напомнили об агрессии РФ в Золотом

Наступление поддерживаемых Россией боевиков вблизи Золотого Луганской области 18 февраля напомнил, как легко Москва может вернуть насилие до уровня 2015 года. Об этом заявил поверенный в делах миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан, передает «Укринформ».



«18 февраля силы, поддерживаемые Россией, осуществили наступление с применением тяжелого оружия, запрещенного минскими договоренностями вблизи участка разведения в Золотом. Специальная мониторинговая миссия зафиксировала несколько тысяч взрывов в тот день, погиб 22 -летний солдат Вооруженных Сил Украины, еще несколько получили ранения. А жители Золотого снова получили напоминание, как легко Россия может вернуть уровень насилия, которому они подвергались в 2015 году», — заявил Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Он напомнил, что наступление началось в пятую годовщину захвата Дебальцево.



18 февраля незаконные вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Попасная. В результате один украинский военный погиб, пятеро получили ранения.