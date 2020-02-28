В Донецкой области рассказали о проблемах с раздельным сбором мусора

В Донецкой области раздельный сбор мусора существует только в 39 населенных пунктах.



Об этом во время заседания коллегии сообщила начальница управления экономики природопользования, обращения с отходами и оценки воздействия на окружающую среду департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Яна Дьякова.



Она уточнила, что раздельный сбор отходов есть в 15 городах, 5 поселках и 19 селах. «Но даже в этих населенных пунктах количество установленных контейнеров не охватывает большую часть населения», - добавила Дьякова.



Позитивными примерами она назвала ситуацию в Угледаре и поселке Мироновский Бахмутского района, где власти зафиксировали 100% охват жителей раздельным сбором отходов.



При этом в Донецкой области мусоросортировочные станции еще только строятся.



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